В аэропорту Варшавы задержали 81-летнюю датчанку с 5 кг героина

В аэропорту Варшавы задержана 81-летняя датчанка, которая привезла в Польшу свыше 5 кг героина. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает газета The Washington Post.

Подозрения у сотрудников таможенно-налоговых служб варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена вызвали маршрут поездки и нервное поведение пенсионерки.

«81-летняя гражданка Дании ехала из Малави через Кению и Доху транзитом в Канаду», — отмечается в материале.

Проводя досмотр, сотрудники нашли в чемодане двойное дно. Они разобрали багаж и вытащили из тайника четыре пакета бежевого вещества гранулированной консистенции, сообщает газета. Как отмечает газета, проверка показала, что это герои. На черном рынке стоимость изъятого составляет практически 2,4 млн злотых (свыше $500 тыс.).

Уточняется, что контрабандистку передали полицейским, теперь ей грозит от трех до 15 лет тюремного заключения.

18 августа пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России заявила о задержании шестерых контрабандистов при попытке вывезти в ОАЭ 45 золотых слитков в аэропорту Внуково.