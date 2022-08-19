В России выделят более 82 млрд рублей на строительство жилых домов и соцобъектов

В России выделят более 82 млрд рублей на строительство жилых домов и социальных объектов из-за роста цен на стройматериалы. Об этом 19 августа «Известиям» сообщил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он пояснил, что из-за увеличения стоимости стройматериалов возникла необходимость изменения цен заключенных ранее контрактов на строительство объектов федерального и регионального значения: это жилые дома, образовательные учреждения, спортивные объекты, а также дороги.

«... было принято решение выделить из резервного фонда Правительства РФ более 22 млрд рублей на федеральные, и более 60 млрд рублей на региональные объекты», — сказал Макаров.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на фоне растущих объемов жилищного строительства в РФ необходимо разработать меры, которые сделают строительство индивидуальных домов более доступным для граждан страны.

В конце марта Всероссийский центр национальной строительной политики предложил правительству установить эталонные цены на стройматериалы для государственных строек. Для этого предлагалось создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою.

В кабмине заявили «Известиям», что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.