Один из крупнейших военных кораблей США прибывает в Литву

Универсальный десантный корабль USS Kearsarge военно-морских сил США прибывает в Литву. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщил портал 15min.lt.

Ожидается, что он прибудет в порт Клайпеды в ближайшие дни. 22 августа состоится церемония встречи корабля, на которой будут присутствовать министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.

USS Kearsarge является флагманом 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США. Это самый крупный военный корабль, заходивший в воды Литвы. Его длина составляет 257,3 м, экипаж насчитывает более 1,5 тыс. человек.

16 августа сообщалось, что Литва наступающей осенью подпишет договор с США на поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Республика получит военную технику одновременно с Эстонией.

14 августа The Washington Post рассказала, что союзники США по НАТО попросили укрепить восточный фланг альянса с помощью дополнительного оружия. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс обосновал наращивание военных поставок и производства необходимостью «сдерживания России».

12 августа американское представительство в Североатлантическом альянсе сообщило о переброске на восточный фланг НАТО элитной 101-й воздушно-десантной дивизии. Отмечается, что около 2,4 тыс. солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. 101-я воздушно-десантная дивизия армии США принимала участие в боевых действиях на территории Европы во время Второй мировой войны.

8 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала НАТО усилить свое присутствие на восточном фланге государства в связи с событиями на Украине и в Донбассе. Она отметила, что альянсу нужно перейти от позиции сдерживания к обороне в срочном порядке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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