В Москве заметили редкий смерч в виде «морковки»

Редкий смерч в виде «морковки» могли наблюдать жители и гости Москвы в пятницу, 19 августа, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч в виде «морковки» с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках», — рассказал он «РИА Новости».

Такое природное явление было замечено в районе Савеловского вокзала. По словам Тишковца, там высота кучево-дождевого облака не превышала 8–9 км, а сам смерч был слабый.

Метеоролог объяснил, что такого рода процессы возникают при поступлении влажного воздуха, когда происходит соприкосновение тепла с холодным сухим «куполом», в результате чего происходит конденсация водяного пара, образуются гидрометеоры и выделяется тепловая энергия.

«Нагретый воздух устремляется вверх, создавая зону разрежения, в которую втягивается близлежащий теплый влажный воздух облака и нижележащий холодный воздух, что приводит к лавинообразному развитию процесса, выделению значительной энергии и образованию характерной воронки», — пояснил Тишковец.

22 июля очевидцы сняли на видео сформировавшийся мощный смерч в селе Небуга под Туапсе. Они рассказали, что сначала увидели в городе небольшой смерч, он снес палатку, после чего вихрь принял более внушительные размеры.