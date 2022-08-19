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Жителей Хабаровского края предупредили о сильных осадках и ветре

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Синоптики прогнозируют сильные осадки на территории Хабаровского края в связи со смещением циклона. Ветер усилится до 15–20 м/с.

Ливни ожидаются на юге региона 20 августа. На остальной территории Хабаровского края сохраняются неблагоприятные условия с интенсивными дождями и сильным ветром. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Осадки вновь усилятся 22–23 августа. Дожди ожидаются в большинстве районов края.

Сотрудники МЧС прогнозируют возникновение чрезвычайных происшествий различного характера. Вероятны аварийные ситуации на объектах энергетического комплекса и ЖКХ, а также нарушение в работе транспорта. Порывы ветра могут привести к повреждению слабоукрепленных конструкций. Изобилие осадков приведет к повышению уровня воды в реках, вероятен разлив малых рек и подъем на поверхность грунтовых вод.

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