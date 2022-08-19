Крымский город Щелкино получит 50 млн рублей на благоустройство парка

Город Щелкино в Республике Крым получит 50 млн рублей на благоустройство Прибрежного парка. Проект его обновления стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

«Предусмотрено развитие зеленых парковых зон, прилегающих к открытой в 2022 году новой набережной. Будет создана многофункциональная общественная территория для тихого отдыха с детской игровой зоной, зонами спортивной гимнастики, творчества и встреч для общения», — написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Как уточняет ИА «Крыминформ», проект благоустройства Прибрежного парка в Щелкино вошел в число победителей в категории «Малые города с численностью населения менее 20 тыс. человек».

Отбор проектов-победителей проводили эксперты в различных областях, в том числе архитектуры, градостроительства, охраны культурного наследия, археологии, социологии и экономики.