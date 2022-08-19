В России определили среднегодовой пробег легкового автомобиля

Специалисты рассчитали среднегодовой пробег легковых автомобилей в России. В 2022 году этот показатель составил 18,7 тыс. км. Об этом 29 августа «Известиям» сообщил портал Drom.ru.

По оценке специалистов, среднегодовой пробег в 2022 году превышает показатели аналогичного исследования 2019 года на 2,7 тыс. км. В 2019 году он составил 16 тыс. км.

Эксперты сообщили, что подсчет был сделан на основе анализа 400 тыс. объявлений о продаже машин в возрасте до пяти лет, исключая автомобили с признаками скрученного пробега.

«Если фактический пробег машины сильно отличается от среднего, то советуем тщательнее проверить авто на предмет скрутки. Конечно, надо понимать, что у каждого автолюбителя своя норма годового наката. Пробег 10 тыс. км за 5 лет однозначно должен насторожить» — отметил аналитик автомобильного портала Алексей Гришин.

Специалисты выяснили, что больше всех ездят автолюбители Кавказа, в среднем около 26 тыс. км в год. Много проезжают жители Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области — примерно 20 тыс. км. Меньше всего получается ездить у автолюбителей Якутии, всего 15,6 тыс. км в год.

Лидером по среднегодовому пробегу, если брать модельную составляющую, являются владельцы Lada Largus (25,15 тыс. км). Затем идут владельцы Datsun on-DO (25,1 тыс. км), Skoda Octavia (25,9 тыс. км), Kia Optima (24,8 тыс. км), Volkswagen Polo (24 тыс. км) и Toyota Prius (23,8 тыс. км).

Аналитики выяснили, что самые маленькие пробеги у премиум-авто и электромобилей. Портал подметил, что владельцы Porsche Taycan проезжают всего 8 тыс. км в год, а хозяева электромобиля Nissan Leaf — около 11 тыс. км.

11 августа стало известно, что продажи подержанных машин в июле 2022 года выросли по всей России. По данным специалистов, на Дальнем Востоке перерегистрации выросли наиболее ощутимо, на 15%.