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Более 800 человек пострадали от клещей в Петербурге за неделю

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В Санкт-Петербурге с 12 по 18 августа зафиксировано более 800 случаев присасывания клещей к человеку. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

В числе пострадавших 117 несовершеннолетних в возрасте до 17 лет. Все они тоже обратились за помощью к медикам с жалобами на укусы клещей.

Более всего случаев отмечено в Курортном районе города — 52, а также в Пушкинском (12) и Петродворцовом (11), отмечает телеканал «78».

Также за последние семь дней зарегистрировано два случая заболевания клещевым энцефалитом. Болезнь выявили у взрослых, которые не были привиты. Как выяснилось, одного из пострадавших клещ укусил в Псковской области, другого — в Ленинградской.

Кроме того, зафиксирован 21 случай иксодового клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Среди зараженных — четверо детей в возрасте до 17 лет.

В июле эксперт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала «Известиям», чем опасен клещевой боррелиоз и где им можно заразиться в России. Также она заявила о необходимости при первых же подозрениях обратиться к врачу и призвала не заниматься самолечением.

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