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Украина захотела занять занимаемый ранее посольством России участок в Австралии

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Фото: Embassy of Russia in Australia
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Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил о желании занять участок земли, который Канберра решила прекратить сдавать в аренду представительству РФ. Как сообщает 19 августа газета The Guardian, в австралийской столице считают, что сейчас об этом размышлять «неуместно».

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«Украинское правительство арендует офис для посольства, и у меня нет резиденции, мы только арендовали небольшой таунхаус. Было бы неплохо, если бы могли получить этот земельный участок», — отметил Мирошниченко.

Дипломат указал, что он намерен официально обратиться с этим вопросом в Национальное столичное управление (NCA) Австралии, как только получит одобрение от украинских властей.

Ранее, 17 августа, Австралия уведомила Россию о решении прекратить сдавать в аренду земельный участок, права на который Москва приобрела для строительства нового здания посольства РФ. В NCA приняли решение расторгнуть договор аренды, указав, что у России есть 20 дней со дня вручения уведомления о расторжении договора, чтобы очистить участок. После этого территория вернется в список земель, доступных для дипломатических целей.

Как рассказали в NCA, Россия приобрела права на участок в Канберре с намерением построить новое посольство взамен существующего в окрестностях города Гриффит. Разрешение на аренду было выдано в декабре 2008 года, а разрешения на работы и строительство — 31 марта 2011 года и 23 сентября 2011 года. Отмечается, что, согласно договору аренды, РФ должна была закончить строительство в течение трех лет. Однако по истечении этого времени строительство так и не было завершено.

13 мая немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что берлинский стоматолог и его украинская знакомая продали в столице Германии по поддельным документам недвижимость, принадлежащую России. 69-летний дантист выдал себя за представителя администрации РФ перед земельными кадастрами и агентами по недвижимости. Правоохранители пресекли незаконную деятельность, когда злоумышленник продавал пустующее здание «Аэрофлота». На продажу объекта обратило внимание посольство РФ, которое и обратилось в прокуратуру и МИД Германии.

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