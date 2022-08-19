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Рябков заявил о достижении целей СВО вне зависимости от новых санкций

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Вне зависимости от того, планирует ли коллективный Запад вводить против России новые санкции или нет, задачи специальной военной операции (СВО) по защите мирных жителей Донбасса будут выполнены. Об этом в пятницу, 19 августа, в эфире телеканала «Россия-1» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Задачи, стоящие перед СВО, будут решены в любом случае, безотносительно к тому, будут применены Западом дополнительные санкции, не будут. Курс неуклонный, твердый, он определен президентом», — пояснил Рябков.

По его словам, на достижение поставленных задач нацелены все звенья российского государственного аппарата, поэтому Москве нельзя расслабляться. Вместо этого продолжать проводить работу по мобилизации источников роста.

Ранее в этот же день российский посол в США Анатолий Антонов указал на провальность антироссийских санкций, зацикленность на которых не позволяет Белому дому осознать свою проигрышную позицию перед РФ.

Незадолго до этого агентство Reuters назвало причиной отсутствия новых санкций опасения в Организации Объединенных Наций (ООН) низкой поддержки их инициатив со стороны других государств.

17 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введенные в отношении России санкции показали свою малоэффективность и нанесли больший урон их авторам.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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