Косметолог назвала способ сохранения загара после отпуска

Для более стойкого загара необходимо заранее подготовить кожу и включить в свой рацион продукты богатые бета-каротином. Об этом в пятницу, 19 августа, заявила косметолог-эстетист, эксперт бренда LIFECODE Екатерина Островская.

По ее словам, перед походом на пляж нужно очистить кожу с помощью скраба.

«Можно убить двух зайцев и обработать тело антицеллюлитным скрабом — он и подтянет, и бережно очистит от ороговевших частичек, а главное, подготовит кожу к загару», — рассказала Островская «Газете.Ru».

Также более стойким загар будет, если добавить в меню ряд продуктов: морковь, свеклу, абрикосы, шпинат, овощи и фрукты, стимулирующие выработку меланина: вишню, редис и томаты.

Островская посоветовала не забывать и о солнцезащитных средствах, так как с ними загар держится дольше, а его цвет получается более естественным. Кроме того, использование SPF-средств защищает кожу от негативного воздействия ультрафиолета и препятствует фотостарению.

28 июня врач-терапевт, главный врач «Инвитро-Приволжье» Татьяна Неумолотова заявила, что загорать рекомендуется в утренние часы с 7.00 до 10.00 или после обеда с 17.00 до 19.00, чтобы не навредить коже и получить максимальное количество пользы от солнечных лучей. По ее словам, загорать надо постепенно, чтобы избежать неприятных последствий.