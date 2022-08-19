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Эксперт рассказал о способе похудеть после отдыха по системе «Всё включено»

Тренер Шакула назвал способы похудеть после отдыха по системе «Всё включено»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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При похудении после отдыха по системе «Всё включено» нужно делать акцент на выводе лишней воды. Об этом 19 августа рассказал тренер и менеджер сети фитнес-клубов Pride Fitness Эдуард Шакула.

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«Один-два раза в неделю активно шагайте на беговой дорожке или на эллипсе в течение 40–60 минут либо 30–40 минут после каждой силовой тренировки. Кардио поможет не только увеличить расход калорий, но и разогнать метаболизм. После пляжного отпуска с обилием вредной пищи скорость обмена веществ замедляется, а это способствует набору веса», — рассказал Шакула «Газете.Ru».

Эффективным упражнением для возвращения формы тренер назвал приседания, так как они выполняют сразу несколько функций.

«Это упражнение способствует укреплению мышц, но при этом является достаточно энергозатратным и позволяет эффективно сжигать калории. Их необходимо выполнять по четыре подхода по 10–15 повторений», — посоветовал инструктор.

Еще одним хорошим способом похудеть после отпуска Шакула назвал лимфодренажные прыжки, которые разгонят лимфу и помогут снять отеки.

«Встаньте прямо, слегка согните колени и совершайте мелкие прыжки, стараясь полностью опускаться на пятки. Прыжки должны быть интенсивными, но невысокими. Достаточно совершить 100 прыжков или делать упражнение в течение минуты», — отметил специалист.

12 августа фитнес-тренер Юлия Гуляева дала советы по приему пищи перед тренировками. По ее словам, питаться нужно за полтора-два часа до физической нагрузки, а если это не получается, то следует заниматься натощак.

15 июля персональный тренер Самвел Хачатрян заявил, что упражнения с кистевым эспандером не помогут сделать сильнее пальцы или укрепить предплечья. По его словам, сила пальцев и предплечья зависит от тонуса и стабильности мышц всего тела.

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