ГИБДД усилит контроль за дорогами в выходные в Тюменской области

Сотрудники ГИБДД усилят контроль за автомобильным движением в выходные в Тюменской области. Особое внимание будет уделяться водителям с подозрением на алкогольное опьянение.

По словам главы Госавтоинспекции региона Андрея Миллера, инспекторы будут активно нести службы на федеральных автодорогах в суточном режиме. В районах сел и деревень сотрудники ГИБДД будут следить за подростками, которые управляют мототехникой и автомобилями. Об этом пишет портал «Наш город».

В рейдах против пьяных водителей будут участвовать сотрудники местных администраций, представители СМИ и общественности.

В ведомстве напоминают, что в новом учебном году трафик на трассах станет более интенсивным. Водителей просят избегать резких маневров, в том числе обгонов и выездов на встречную полосу.