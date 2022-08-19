Водитель «УАЗа» погиб при столкновении с ограждением в Петербурге

В Кировском районе Санкт-Петербурга в результате столкновения автомобиля с ограждением погиб мужчина. Об этом 19 августа сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Авария произошла накануне в четверг, 18 августа, около дома 8 по Автомобильной улице. По предварительным данным, 61-летний водитель «УАЗ Патриот» потерял управление, машина врезалась в металлическое ограждение, а затем выехала на встречную полосу.

В результате ДТП автомобилист получил различные травмы, от которых скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, все обстоятельства устанавливаются.

5 августа «Известия» сообщали, что в Санкт-Петербурге пьяный водитель за рулем Lada протаранил четыре автомобиля и попытался устроить драку. Владелец одного из поврежденных автомобилей был вынужден брызнуть в мужчину из перцового баллончика.