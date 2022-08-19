Арестован подозреваемый в нападении на врачей в Балашихе

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на врачей в больнице в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в пятницу, 19 августа, в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении хулиганского нападения на врачей в Балашихе, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

17 августа стало известно, что заведующий хирургическим отделением больницы в Балашихе и еще двое врачей были жестоко избиты из хулиганских побуждений. Инцидент произошел 16 августа.

Сообщалось также, что по факту нападения на медиков было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Уточнялось, что прокуратура Московской области контролирует ход и расследование дела.

Ранее в августе сообщалось, что трое мужчин оштрафованы за потасовку у входа в московское метро. Как сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России, в отношении всех задержанных составлены протоколы об административном правонарушении (ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»).