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Больше 2,5 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

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За минувшие сутки жители Псковской области лишились свыше 2,5 млн рублей из-за мошенников. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Телефонные звонки поступали жителям Великих Лук, Опочки и Псковского района. Злоумышленники убеждали потерпевших, что на их имена кто-то якобы пытается оформить кредиты. Под предлогом предотвращения несанкционированных операций мошенники убеждали псковичей перечислить средства на посторонние счета. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Сотрудники МВД возбудили уголовные дела, личности злоумышленников устанавливаются. В правоохранительных органах напоминают о соблюдениях мер безопасности при поступлении подозрительных звонков. Не следует сообщать реквизиты банковских счетов и карт, а также передавать коды из SMS-сообщений.

Днем ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту телефонного мошенничества в Самаре. Местная жительница лишилась 5 млн рублей.

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