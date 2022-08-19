Лесные пожары в Рязанской области сохраняются на шести участках, их площадь за сутки не изменилась. Об этом 19 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков.

«За ночь площадь горения сохранилась прежней — порядка 180 га. Общая площадь, пройденная пожаром, превышает 6 тыс. га. Возгорание сохраняется на шести участках, при этом на трех из них локализовать огонь пока не удалось. За ночь возникло еще несколько очагов, которые были оперативно ликвидированы», — сообщил глава области.

По его словам, тушению мешают сложная погодная обстановка и сильный шквалистый ветер. Малков отметил, что существует угроза перехода пожара в верховой. На этот случай разработан план эвакуации, на местах дежурят автобусы.

«Все службы работают в тесном взаимодействии. Продолжаются инженерные работы по созданию минерализованных полос. Ведется опашка. В круглосуточном режиме проводится сброс воды авиагруппировкой. Ожидается прибытие дополнительной тяжелой техники, включая военный бульдозер-путепрокладчик на базе артиллерийского тягача», — добавил губернатор.

Накануне сообщалось, что площадь пожаров в Рязанской области за сутки увеличилась вдвое. На тушении было задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Тогда же Малков заявил, что существенная помощь в тушении пожаров оказывается правительством Москвы. Дополнительные силы также прибыли из Московской области.

Глава МЧС России Александр Куренков 18 августа лично прибыл в регион для оценки ситуации. По его словам, в настоящий момент пожар не несет в себе угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

По поручению Куренкова на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России.

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области добрался до северных районов Москвы. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что приносящий запах ветер сохранится еще двое суток.