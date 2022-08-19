Открытие преемницы Starbucks в России — новое название, логотип, меню

Популярная сеть кофеен Starbucks вновь открылась в России под новым названием Stars Coffee. Активы зарубежной компании выкупили музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, и ресторатор Антон Пинский.

Когда новые Starbucks откроются в России

До закрытия у Starbucks было 130 точек на территории РФ. Презентация первой кофейни после ребрендинга состоялась 18 августа. Свои двери в 16:00 открыла точка на Новом Арбате. Еще 10 возобновят работу в период с 22 по 28 августа, а все точки — до конца сентября. Помимо прежних помещений бизнесмены намерены открывать дополнительные кофейни, всего около 200 заведений.

Обновленная сеть уже представила новый логотип. Теперь вместо привычной русалки на нем изображена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. В Роспатент поступили заявки на регистрацию новых торговых знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Coffee и Stars Kanokov Coffee.

Появился у новой сети и свой сайт. На главной странице размещен слоган «Лучший кофе снова с тобой». Кроме того, заведения обещают посетителям «умело приготовленный кофе» и «лучшую атмосферу».

Рабочие места и зарплаты сотрудников полностью сохранены.

Каким будет новое меню Starbucks

Представленный в кофейнях ассортимент сохранит классические позиции, такие как эспрессо, американо, капучино, горячий шоколад. Вошли в меню и авторские напитки — американо «Пряный цитрус», матча латте с клубникой, латте «Малиновый пай с лавандой» и другие. Присутствует и чай.

Доступно приготовление кофейных напитков на альтернативном молоке: кокосовом, миндальном, овсяном или соевом. Самая низкая цена за напиток — 160 рублей, самый дорогой можно купить за 395.

Закупать молоко и сиропы планируется у российских поставщиков. Кофейные зерна для заведений будут доставлять из Латинской Америки и Африки, сеть ведет работу над запуском собственной обжарки. На стаканах с кофе всё так же будут писать имя заказчика. Позднее систему хотят усовершенствовать. Надписи от руки заменит печать на термопринтере.

Вместе с бодрящим напитком можно взять и десерт. На витрине недавно открывшейся кофейни есть манговые, шоколадные, ягодные тарталетки, печенье с малиной и с шоколадом, а также пирожные в форме нового логотипа кофейни. Для тех, кто предпочитает несладкое угощение, подают круассаны с лососем, курицей, салаты, паста и несколько видов пит.

В отличие от оригинального Starbucks еду будут готовить прямо на месте, а не поставлять в виде замороженных блюд. Кроме того, новые владельцы намерены открыть две-три точки нового, премиального формата. В таких заведениях в меню войдут алкогольные напитки. Кроме того, кофейни с большой площадью поделят на две части: в одной будет располагаться Stars Coffee, а во второй — рестораны азиатской кухни Пинского и Тимати Red Box.

Какие проблемы могут возникнуть у новых кофеен Starbucks

Опрошенные «Известиями» юристы предполагают, что новая сеть может столкнуться с претензиями со стороны Starbucks из-за схожего логотипа. Глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова уточнила, что изображение до степени смешения схоже с товарным знаком Starbucks Corporation. По этой же причине Роспатент может отказать Тимати и Пинскому в регистрации знака.

«Важно понимать, какие именно условия в договоре передачи прав на интеллектуальную собственность прописали стороны. Если новые владельцы не получили никаких прав на бренд Starbucks, у правообладателя есть все шансы на успех в суде», — отметила собеседница «Известий».

В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр разъяснил, что новый логотип будут оценивать по критериям фонетического, визуального и смыслового совпадения с символом американской компании. По его мнению, вероятность судебных разбирательств не так уж велика, поскольку у логотипов есть целый ряд разных элементов, включая цветовую гамму, словесные элементы и шрифты. Кроме того, как указал Скляр, на двух эмблемах изображены совершенно разные персонажи: мифологическая русалка и девушка в национальном костюме.

Тимати и Пинский объяснили, что заведения будут максимально схожи по ряду признаков с полюбившимися россиянам Starbucks, однако новые владельцы намерены работать над качеством блюд, напитков и обслуживания, чтобы сделать сеть еще лучше.

На прошлой неделе глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Известиям», как скажется на российском рынке кофейных напитков уход иностранных компаний. Помимо Starbucks РФ покинули немецкий бренд Tchibo GmbH, швейцарская Nestle, итальянская Lavazza. Однако, по мнению эксперта, ущерб для рынка будет незначительным и баланс вскоре будет восстановлен.