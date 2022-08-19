Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Кракена» расстреляли 100 бежавших с поля боя солдат ВСУ
Интернет
Приложения авиакомпании Utair приостановят работу с 19 августа
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии

Открытие преемницы Starbucks в России — новое название, логотип, меню

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Популярная сеть кофеен Starbucks вновь открылась в России под новым названием Stars Coffee. Активы зарубежной компании выкупили музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, и ресторатор Антон Пинский.

Когда новые Starbucks откроются в России

До закрытия у Starbucks было 130 точек на территории РФ. Презентация первой кофейни после ребрендинга состоялась 18 августа. Свои двери в 16:00 открыла точка на Новом Арбате. Еще 10 возобновят работу в период с 22 по 28 августа, а все точки — до конца сентября. Помимо прежних помещений бизнесмены намерены открывать дополнительные кофейни, всего около 200 заведений.

Обновленная сеть уже представила новый логотип. Теперь вместо привычной русалки на нем изображена девушка в кокошнике с пятиконечной звездой. В Роспатент поступили заявки на регистрацию новых торговых знаков: Stars Pinskiy Coffee, Stars Coffee и Stars Kanokov Coffee.

Появился у новой сети и свой сайт. На главной странице размещен слоган «Лучший кофе снова с тобой». Кроме того, заведения обещают посетителям «умело приготовленный кофе» и «лучшую атмосферу».

Рабочие места и зарплаты сотрудников полностью сохранены.

Каким будет новое меню Starbucks

Представленный в кофейнях ассортимент сохранит классические позиции, такие как эспрессо, американо, капучино, горячий шоколад. Вошли в меню и авторские напитки — американо «Пряный цитрус», матча латте с клубникой, латте «Малиновый пай с лавандой» и другие. Присутствует и чай.

Доступно приготовление кофейных напитков на альтернативном молоке: кокосовом, миндальном, овсяном или соевом. Самая низкая цена за напиток — 160 рублей, самый дорогой можно купить за 395.

Закупать молоко и сиропы планируется у российских поставщиков. Кофейные зерна для заведений будут доставлять из Латинской Америки и Африки, сеть ведет работу над запуском собственной обжарки. На стаканах с кофе всё так же будут писать имя заказчика. Позднее систему хотят усовершенствовать. Надписи от руки заменит печать на термопринтере.

Вместе с бодрящим напитком можно взять и десерт. На витрине недавно открывшейся кофейни есть манговые, шоколадные, ягодные тарталетки, печенье с малиной и с шоколадом, а также пирожные в форме нового логотипа кофейни. Для тех, кто предпочитает несладкое угощение, подают круассаны с лососем, курицей, салаты, паста и несколько видов пит.

В отличие от оригинального Starbucks еду будут готовить прямо на месте, а не поставлять в виде замороженных блюд. Кроме того, новые владельцы намерены открыть две-три точки нового, премиального формата. В таких заведениях в меню войдут алкогольные напитки. Кроме того, кофейни с большой площадью поделят на две части: в одной будет располагаться Stars Coffee, а во второй — рестораны азиатской кухни Пинского и Тимати Red Box.

Какие проблемы могут возникнуть у новых кофеен Starbucks

Опрошенные «Известиями» юристы предполагают, что новая сеть может столкнуться с претензиями со стороны Starbucks из-за схожего логотипа. Глава практики «Интеллектуальная собственность» адвокатского бюро КИАП Анжелика Решетникова уточнила, что изображение до степени смешения схоже с товарным знаком Starbucks Corporation. По этой же причине Роспатент может отказать Тимати и Пинскому в регистрации знака.

Стакан преткновения: юристы допустили иск Starbucks к Тимати из-за логотипа кофеен
Что может стать поводом для суда и как будет развиваться новая сеть Stars Coffee

«Важно понимать, какие именно условия в договоре передачи прав на интеллектуальную собственность прописали стороны. Если новые владельцы не получили никаких прав на бренд Starbucks, у правообладателя есть все шансы на успех в суде», — отметила собеседница «Известий».

В свою очередь, управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр разъяснил, что новый логотип будут оценивать по критериям фонетического, визуального и смыслового совпадения с символом американской компании. По его мнению, вероятность судебных разбирательств не так уж велика, поскольку у логотипов есть целый ряд разных элементов, включая цветовую гамму, словесные элементы и шрифты. Кроме того, как указал Скляр, на двух эмблемах изображены совершенно разные персонажи: мифологическая русалка и девушка в национальном костюме.

Тимати и Пинский объяснили, что заведения будут максимально схожи по ряду признаков с полюбившимися россиянам Starbucks, однако новые владельцы намерены работать над качеством блюд, напитков и обслуживания, чтобы сделать сеть еще лучше.

На прошлой неделе глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия рассказал «Известиям», как скажется на российском рынке кофейных напитков уход иностранных компаний. Помимо Starbucks РФ покинули немецкий бренд Tchibo GmbH, швейцарская Nestle, итальянская Lavazza. Однако, по мнению эксперта, ущерб для рынка будет незначительным и баланс вскоре будет восстановлен.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022