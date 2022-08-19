Реклама
Прямой эфир
Мир
Боевики «Кракена» расстреляли 100 бежавших с поля боя солдат ВСУ
Интернет
Приложения авиакомпании Utair приостановят работу с 19 августа
Мир
В ФРГ заявили об отсутствии планов по скорому запуску «Северного потока – 2»
Мир
ВС РФ перехватили 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS под Херсоном
Мир
Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Происшествия
Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии

Аккумуляторы от Audi e-tron обретут вторую жизнь в индийских тук-туках

0
Фото: Audi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Батареи от электромодели Audi e-tron начиная с 2023 года будут внедрять в тук-туки и электрорикши, основной вид пассажирского транспорта Индии. Об этом сообщил журнал Autobild со ссылкой на стартап-проект Nunam.

Поддать газу: субсидии на перевод машин на метан вырастут вдвое
Кому адресованы льготы на использование голубого топлива в автомобилях

Проект Audi совместно с немецко-индийским стартапом Nunam подразумевает, что аккумуляторы от электромобилей будут устанавливать в тук-туки, чтобы батареи получили вторую жизнь в качестве накопителя энергии. Пилотный проект стартует в начале 2023 года.

По оценке немецких специалистов, тяговая батарея держит до 70% заряда через 160 тыс. км пробега, или восьми лет эксплуатации. Для электромобиля этой энергии маловато, а вот для традиционных небольших тук-туков или рикш хватит вполне.

Идея электрофицировать такой транспорт соответствует намерению правительства Индии в ближайшие десятилетия перевести автопарк на электричество.

«Старые батареи по-прежнему очень мощные. При их правильном использовании они могут помочь людям получать доход и экономическую независимость на устойчивой основе», — подчеркнул соучредитель стартапа Nunam с индийской стороны Продип Чаттерджи.

Журнал сообщил, что немецко-индийский стартап сначала выведет на улицы Индии три электрорикши. Батареи для них возьмут от электромобилей Audi e-tron, которые трудились в тестовом парке компании.

15 августа в Audi сообщили, что появление электромодели Audi A6 e-tron намечено на 2024 год. При полностью заряженной батарее машина проедет более 700 км, а аккумулятор с 5 до 80% сможет зарядиться за 25 минут.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022