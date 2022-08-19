Аккумуляторы от Audi e-tron обретут вторую жизнь в индийских тук-туках

Батареи от электромодели Audi e-tron начиная с 2023 года будут внедрять в тук-туки и электрорикши, основной вид пассажирского транспорта Индии. Об этом сообщил журнал Autobild со ссылкой на стартап-проект Nunam.

Проект Audi совместно с немецко-индийским стартапом Nunam подразумевает, что аккумуляторы от электромобилей будут устанавливать в тук-туки, чтобы батареи получили вторую жизнь в качестве накопителя энергии. Пилотный проект стартует в начале 2023 года.

По оценке немецких специалистов, тяговая батарея держит до 70% заряда через 160 тыс. км пробега, или восьми лет эксплуатации. Для электромобиля этой энергии маловато, а вот для традиционных небольших тук-туков или рикш хватит вполне.

Идея электрофицировать такой транспорт соответствует намерению правительства Индии в ближайшие десятилетия перевести автопарк на электричество.

«Старые батареи по-прежнему очень мощные. При их правильном использовании они могут помочь людям получать доход и экономическую независимость на устойчивой основе», — подчеркнул соучредитель стартапа Nunam с индийской стороны Продип Чаттерджи.

Журнал сообщил, что немецко-индийский стартап сначала выведет на улицы Индии три электрорикши. Батареи для них возьмут от электромобилей Audi e-tron, которые трудились в тестовом парке компании.

15 августа в Audi сообщили, что появление электромодели Audi A6 e-tron намечено на 2024 год. При полностью заряженной батарее машина проедет более 700 км, а аккумулятор с 5 до 80% сможет зарядиться за 25 минут.