Свыше 10 тыс. деревьев высадят в Якутии в рамках акции «Сохраним лес»

Массовую высадку саженцев деревьев проведут в Якутии в рамках акции «Сохраним лес». Специалисты готовят участки, на которых будут проведены работы.

Саженцы сосны поступят из тепличного комплекса компании «Растим лес» в Хабаровском крае. Всего планируется высадка свыше 10 тыс. молодых деревьев, пишет ИА SakhaNews. В общей сложности хабаровчане вырастили около 6 млн саженцев сосны обыкновенной и лиственницы. На текущий момент высажено свыше 1 млн саженцев в Хатыминском лесничестве в Нерюнгринском районе.

В Якутии работает два лесопитомника. Мощность питомника в намском селе Аппаны составляет 500 тыс. саженцев. Такого количества хватает для восстановления леса на площади до 250 га. В Олекминском районе питомник производит 230 тыс. саженцев, в том числе 110 тыс. саженцев с открытой корневой системой. Новый питомник планируют открыть в Хангаласском районе.