Военный эксперт оценил готовность США к третьей мировой войне

Участие американской армии в конфликте на Украине — маловероятный сценарий. Об этом 19 августа «Известиям» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Таким образом он прокомментировал предположение профессора политологии Чикагского университета Джона Миршаймера о том, что если ситуация на Украине не разрешится в течение года, то власти США задумаются о введении сухопутных войск для помощи Киеву.

«Это пока что маловероятный сценарий, поскольку направление американских войск для участия в боевых действиях на Украине против российских вооруженных сил — это означает начало третьей мировой войны с тотальными катастрофическими последствиями для Вашингтона», — заявил Коротченко.

Эксперт также отреагировал на предположения западных СМИ, в частности газеты The Guardian, о том, что из-за повышения цен на электроэнергию и продовольствие Европа прекратит поддержку Киева. Коротченко заявил, что не нужно «тешить себя иллюзиями» — помощь Украине «как идет, так и будет идти».

«СМИ не обладают доступом к реальным материалам и к реальным поставкам, поэтому это не более чем оценочное суждение. <…> Проект Украина — [это] проект антироссийский, поэтому вся необходимая военная помощь, за исключением прямого участия армии США, будет осуществляться в прежнем объеме», — пояснил он.

Военный эксперт Виктор Литовкин также придерживается мнения, что президент США Джо Байден не пойдет на такой шаг, как прямое участие его армии в украинском конфликте.

«Всё возможно в этом мире, но дело в том, что если американская армия вмешается в конфликт на Украине — это третья мировая война. Готовы американцы к третьей мировой войне? Вряд ли», — сказал он.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, но Вашингтон пока отказывается слышать эти предупреждения. Он указал на то, что Россия многократно направляла официальные сигналы в США, предупреждающие о том, что «всё более явное и глубокое вовлечение в происходящее на Украине» ставит США «на грань превращения в сторону конфликта».

11 августа экс-советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор отметил, что США 10 лет поставляли на Украину оружие и настраивали против России, и в этой связи с позиции американской стороны будет весьма странно удивляться сложившейся с Донбассом ситуации.

В конце июля в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять украинской стороне, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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