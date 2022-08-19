Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

В освобожденной части Харьковской области сформирован совет министров, его возглавил бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко. Об этом говорится в указе главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталия Ганчева.

«Постановляю сформировать совет министров ВГА Харьковской области. Назначить первым заместителем главы ВГА Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области Алексеенко Андрея Анатольевича», — говорится в тексте документа, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Накануне стало известно, что Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

До этого в СМИ появилась информация о том, что он станет председателем совета министров администрации Харьковского области.

Часть Харьковской области была освобождена от украинских националистов в ходе российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, начавшейся 24 февраля.

Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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