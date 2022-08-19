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Крупнейший онлайн-брокер Японии закроет майнинг криптовалют в России

Bloomberg: японская SBI Holdings Inc. окончательно прекратит майнинг криптовалют в России
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Японский финансовый холдинг SBI Holdings Inc окончательно закроет майнинговый бизнес в России из-за падения курса биткоина и рисков, связанных с российской спецоперацией по защите Донбасса. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает Bloomberg.

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Агентство приводит слова представителя SBI о том, что события на Украине привели к неопределенности перспектив майнингового бизнеса в Сибири. Одновременно с этим спад на глобальном рынке криптовалют повлиял на падение прибыльности криптодобычи.

Bloomberg добавляет, что главный финансовый директор компании Хидеюки Кацучи объявил о намерении SBI продать всё оборудование для майнинга в РФ.

Российские города в Сибири были популярным местом среди криптомайнеров из-за недорогой электроэнергии. Однако ситуация изменилась после введения властями США санкций против швейцарской BitRiver, у которой были майнинговые фермы в РФ. Многие представители отрасли, работающие на территории России, стали опасаться, что могут подпасть под действия ограничительных мер.

Приостановив добычу криптовалюты в России после начала спецоперации на Украине, компания понесла убытки в размере 9,7 млрд иен ($72 млн США) за II квартал года, уточняет Bloomberg. Для SBI это стало первым убыточным кварталом за целое десятилетие.

Представитель компании добавил, что холдинг еще не решил, когда завершит выход из российского майнингового бизнес, и добавил, что в России продолжит работать московское коммерческое банковское подразделение SBI — ООО «SBI Банк».

В конце июля сообщалось о том, что российский рынок захотели покинуть 71 из 168 крупных японских компаний.

8 июня стало известно, что японская компания — производитель станков DMG Mori Co. прекратила свою деятельность в России, став первым крупным японским производителем, ушедшим с рынка РФ после начала спецоперации в Донбассе.

Как отмечалось в публикации газеты Asahi Shimbun, японская Toyota Motor Corp. и другие крупные автопроизводители, у которых есть заводы в России, приостановили свою деятельность, но пока не закрыли бизнес в РФ.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе, начатой 24 февраля. Япония в связи с этим ввела несколько пакетов санкций против России. 7 июня, помимо прочего, был введен запрет на вывоз товаров, укрепляющих промышленность РФ.

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