Реклама
Прямой эфир
Мир
Семь человек погибли в результате сильной бури в Австрии и Италии
Армия
Вице-адмирал Соколов назначен врио командующего Черноморским флотом
Мир
Союзные силы освободили 270 населенных пунктов в ДНР
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Мир
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Экономика
Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ
Происшествия
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена

Патрушев: Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в пятницу, 19 августа.

«Запад игнорировал страхи и опасения, о которых неоднократно говорила Россия»
Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик — об украинском кризисе, предстоящей встрече с Владимиром Путиным и потенциальной интеграции с Евросоюзом

«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.

Он также отметил, что такое намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса. По его словам, похожие действия американцы предпринимают в отношении Китая. Например, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Патрушев отметил, что спецоперация на Украине используется Западом как предлог для раскручивания антироссийской кампании. Секретарь Совета безопасности также напомнил об отказе Запада на предложение России о формировании долгосрочных гарантий безопасности.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники насильно насаждают свой мир и принуждают другие страны жить по их правилам. По его словам, всё это Западу необходимо для сохранения своего доминирования в мире. За день до этого российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

2 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания. По его словам, это чревато сползанием к прямому конфликту между ядерными державами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022