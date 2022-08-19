Патрушев: Запад не прекращает готовиться к вооруженному конфликту с Россией

Запад не прекращает подготовку к открытому вооруженному конфликту с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ (СБ) Николай Патрушев в пятницу, 19 августа.

«Западники пытаются балансировать на грани между гибридными действиями и открытым вооруженным конфликтом с нашей страной», — приводит слова Патрушева пресс-служба аппарата СБ.

Он также отметил, что такое намерение Запада уже признано официально и закреплено в принятых на саммите НАТО в Мадриде доктринальных документах альянса. По его словам, похожие действия американцы предпринимают в отношении Китая. Например, визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Патрушев отметил, что спецоперация на Украине используется Западом как предлог для раскручивания антироссийской кампании. Секретарь Совета безопасности также напомнил об отказе Запада на предложение России о формировании долгосрочных гарантий безопасности.

16 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что США и их союзники насильно насаждают свой мир и принуждают другие страны жить по их правилам. По его словам, всё это Западу необходимо для сохранения своего доминирования в мире. За день до этого российский лидер отметил, что все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

2 августа замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания. По его словам, это чревато сползанием к прямому конфликту между ядерными державами.