Новый температурный рекорд зарегистрировали в Пскове

Новый температурный рекорд установлен в Пскове 18 августа. Воздух прогрелся до +32,1 градуса.

Прежний абсолютный максимум температуры для этой даты держался с 1996 года. Тогда воздух прогревался до +29,5 градуса, пишет Псковская лента новостей.

Руководитель регионального гидрометцентра Тала Нещадимова отметила, что август 2022 года в целом соответствует погодным условиям 1996 года. 19 августа температура воздуха поднимется до +33 градусов.

Согласно прогнозам, жара закончится 20–21 августа. После этого дневная температура опустится до +21…+26 градусов, в ночные часы ожидается +10 градусов и ниже. В отдельных районах начнутся дожди.