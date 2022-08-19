Настенную живопись в церкви восстановят за 142 млн рублей в Тюмени
Настенную живопись восстановят в городской церкви Спаса в Тюмени. Начальная стоимость контракта превышает 142 млн рублей.
Поиском подрядчика занимается управление капитального строительства региона. Помимо настенной живописи, исполнителю предстоит привести в порядок теплоизоляцию пола и подоконников в храме. Работы необходимо начать 26 сентября 2022 года. Срок исполнения контракта — до декабря 2024 года, пишет портал «Наш город».
Подать заявки на тендер подрядчики могут до 5 сентября.
Ранее две фрески восстановили в церкви Серафима Саровского в селе Суерка, которая была построена в 1902–1914 годах. Также специалисты восстановили главки и фасады храма, обновили инженерные коммуникации.