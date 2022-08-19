Пострадавшая на концерте Дельфина рассказала о полученной травме

Пострадавшая из-за файера на концерте Дельфина Валентина Сергеева рассказала об инциденте. Подробностями она поделилась с «Известиями» 19 августа.

По словам девушки, пепел от пиротехники попал ей в глаз. Ей оказывали медицинскую помощь всё то время, пока артист продолжал выступать на сцене.

«В итоге просидела, какой-то ерундой занималась, вместо того чтобы наслаждаться концертом», — заявила пострадавшая.

Она призналась, что пока раздумает над обращением к организаторам концерта по поводу возможного возврата денег за билет.

Кроме Сергеевой от файеров пострадала актриса Кира Кауфман, снимавшаяся в сериалах «Мажор» и «Морские дьяволы».

Выступление проходило в клубе Roof Place в Санкт-Петербурге. Нарушителей правил безопасности из зала вывела охрана клуба, после чего они покинули место происшествия.

В июне сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, получили ожоги во время файер-шоу в селе Каширское Воронежской области. Инцидент произошел на праздновании Дня района. Во время выступления в зрителей отлетела горящая веревка, а также в людей якобы случайно выстрелили пламенем из огнемета.