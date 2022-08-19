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В Санкт-Петербурге увеличилось количество аптек

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за первое полугодие 2022 года увеличилось число аптек. Об этом пишет 19 августа газета «Деловой Петербург» со ссылкой на данные аналитической компании «АРЭНСИ Фарма».

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Так, общее количество аптек в Петербурге на начало июля 2022 года насчитывало 2261, в то время как в прошлом году к 1 июля были зарегистрированы 2096 точек. Число аптек растет даже вопреки уходу с российского рынка финской сети «Университетская аптека».

Тем не менее общая доля аптечных сетей за год сократилась. Если в первом полугодии 2021-го они объединяли 95% розничного коммерческого рынка лекарственных препаратов, то в первом полугодии 2022-го — уже только 93,3%.

Директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов в беседе с изданием заверил, что о дефиците лекарств в аптеках Северной столицы речи не идет. По его словам, сокращение ассортимента иностранных препаратов проявляется за счет уменьшения разнообразия отдельных лекарственных форм, а не торговых марок. В то же время российские производители, напротив, активно увеличивают свой ассортимент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Лекарства снова в плюсе: в Петербурге выросло количество аптек».

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