Житель Урала заказал похищение брата и его жены ради имущества в Сочи

В Москве задержали 68-летнего жителя Екатеринбурга, заказавшего похищение родного брата и его супруги из Сочи, чтобы завладеть их имуществом. Об этом сообщила 19 августа официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«С этой целью он подыскивал людей, которые могли бы напасть на брата и его жену, связать их и доставить в столицу. Дальнейшие события развивались под контролем оперативников», — рассказала Волк.

Так, правоохранители провели ряд мероприятий, которые позволили организатору преступления убедиться в том, что его заказ готовится к исполнению.

По сценарию, оперативники сообщили мужчине, что якобы похищенные брат с супругой были привезены в один из офисов в Сигнальном проезде города Москвы. Заказчик, приехав по указанному адресу, был задержан на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В мае прошлого года в Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту похищения двоих жителей Сакмарского района 54 и 62 лет. По данным следствия, потерпевших запихнули в багажник машины и отвезли в Тюльганский район для выполнения безвозмездных сельскохозяйственных работ. Как выяснилось, заказчиком преступления был 34-летний фермер.