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Врач рассказала о полезных свойствах сметаны

Диетолог Манакер: употребление сметаны снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Добавление сметаны в рацион может оказать положительное влияние на работу всех органов. Об этом в пятницу, 19 августа, заявила врач-диетолог Лорен Манакер.

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«Многие исследования показывают, что молочный жир, которым богата сметана в большом количестве, способен снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала она порталу Eat This, Not That.

По ее словам, в продукте содержится много полезных лактобактерий, которые улучшают работу кишечника укрепляют иммунную систему человека.

Однако людям с непереносимостью лактозы нужно быть осторожными с употреблением кисломолочных продуктов, так как это может привести к расстройству желудка и вздутию живота, отмечает «Газета.Ru».

11 марта диетолог Ева Шишова посоветовала заменить йогурт с наполнителями кефиром или ряженкой. По ее словам, для поддержания свежести йогурта с фруктовыми наполнителями требуется большое количество химических добавок, в качестве консерванта, в частности, используется сахар. Шишова пояснила, что его содержание в йогурте в больших количествах только вредит человеку.

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