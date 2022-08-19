Жителей Приморского края предупредили о резком похолодании и дождях

Осадки и похолодание ожидаются в Приморском крае в ближайшие дни. Об этом сообщает Vostokmedia со ссылкой на данные Примгидромета.

В ночь на 21 августа в нижнюю тропосферу вторгнется ложбина холода. Температура воздуха понизится до +8…+15 градусов, на южном побережье ожидается до +19 градусов. 22 августа ночью ожидается +16…+22 градуса, на востоке — +8…+15 градусов. В дневные часы по всей территории Приморья ожидаются дожди и усиление ветра. Днем 23 августа циклон переместится на север Хабаровского края, в связи с чем на юге Приморья осадки прекратятся. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

24 августа с запада будет распространяться гребень антициклона. Ночь ожидается прохладной, но днем воздух может прогреться до +29 градусов.

Синоптики отмечают, что в понедельник во Владивостоке ожидается дождь с сильным южным ветром, температура воздуха составит +20…+24 градуса. Во вторник дождь резко прекратится, ветер сменит направление на северо-западное.