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Перспективы малого бизнеса в Дальневосточном федеральном округе обсудят на ВЭФ-2022

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дальний Восток — это уникальный регион, который обладает разнообразными характеристиками, что позволяет строить здесь любой бизнес. Однако особенности расположения макрорегиона и устройства рынка диктуют направления для развития. Рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона становятся всё более привлекательными для предпринимателей Дальнего Востока. Перспективы работы предприятий малого бизнеса обсудят на одной из сессий деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

В дальневосточных регионах существует большое количество ярких экспортных проектов. Со стороны государства реализуется множество инициатив и мер поддержки на данной территории. Однако до сих пор существует ряд вопросов, требующих решения. Участники сессии на полях ВЭФ-2022 обсудят, что и как экспортирует МСП, как развить сферу сбора, заготовки и переработки дикоросов и превратить ее в большую возможность для МСП и самозанятых, с какими сложностями сталкиваются предприниматели при экспорте и каковы пути их решения.

Среди приглашенных спикеров — президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

«Для решения текущих задач, роста и перезагрузки экономики необходимо уделять большое внимание экспорту — в частности, наращиванию его объемов. Регионы Дальнего Востока обладают высоким потенциалом для его увеличения, однако для эффективности этих процессов необходимо устранить проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес в этом округе. На профильной сессии в рамках Восточного экономического форума мы как раз подробно остановимся на точках ростах сектора МСП и факторах, влияющих на рост конкурентоспособности в ДФО», — прокомментировал Александр Калинин.

Развитие экспортного потенциала Дальневосточного федерального округа упирается в санитарные запреты, трудности с доставкой продукции и отсутствие соответствующих терминалов и инфраструктуры, сложности с платежами. В регионе в дополнение к имеющимся объективным факторам, затрудняющим ведение предпринимательской деятельности в целом и экспорта в частности, — суровому климату, недостатку качественной дорожной сети, удаленной логистике, неразвитости авиации общего назначения, низкой плотности населения, отсутствию сервиса — добавляется существенная тарифная и налоговая нагрузка. В настоящее время свою продукцию экспортирует всего 1% предприятий малого и среднего бизнеса, в то время как данный показатель в Японии достигает 70%, а в Китае — более 50%.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 — на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума — фонд Росконгресс.

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