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В Госдуме указали на готовность США пожертвовать благосостоянием ЕС ради господства

Спикер Госдумы Володин: США готовы сделать всё, чтобы сохранить мировое господство
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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США пойдут на всё ради сохранения мирового господства. Для этого Вашингтон готов пожертвовать благосостоянием граждан и экономикой стран Европы, заявил 19 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Вашингтон готов сделать всё, чтобы сохранить свою власть над миром, жертвуя для этого благосостоянием граждан и экономикой европейских стран. ‹...› Вашингтон обрекает Европу на голод, холод и изоляцию. Решения об отказе европейских государств от российских энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с нашей страной, запрете въезда граждан РФ приняты под давлением Вашингтона», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин отметил, что на сегодняшний день газ в США стоит $333 за тыс. куб. м. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной, указал спикер Госдумы.

Политик также отметил и другие проблемы, настигшие Европу: рекордная инфляция, ударившая по сельскому хозяйству аномальная жара и дефицит электроэнергии, стоимость которой выросла уже в несколько раз.

«Проводники политики (США. — Ред.) в Европе — Англия, кинувшая Евросоюз, и страны, у которых от суверенитета осталось только название: Литва, Латвия, Эстония, Украина. В эту русофобскую коалицию в надежде получить американскую подачку вошли Польша, Чехия и Финляндия», — добавил Володин.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания российской спецоперации по защите Донбасса Евросоюз станет слабее, чем был до нее. Он также отметил, что результатом спецоперации также может стать конец доминирования Запада.

3 августа эксперт по международным делам Майкл Гфеллер и бывший посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для еженедельника Newsweek отметили, что поддержка Вашингтона со стороны европейских союзников по вопросу противодействия России не может продолжаться долго.

В материале авторы указали, что сейчас США рассчитывают на ЕС. Тем временем есть ряд причин, по которым помощь не может быть постоянной. И одна из них — обратный эффект санкций против РФ, из-за которого Европа сталкивается с нехваткой энергии, инфляцией и замедлением экономического роста.

До этого, 15 июля, венгерский премьер отметил, что европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», вводя санкции против РФ. По его словам, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. По словам Орбана, на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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