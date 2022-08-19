Опубликовано видео задержания россиянина за шпионаж в пользу СБУ

Опубликовано видео задержания сотрудниками ФСБ россиянина — агента Службы безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом Арчи.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, его поймали с поличным в Краснодаре. За денежное вознаграждение он незаконно собирал и передавал сотрудникам СБУ информацию, которая может быть использована против безопасности РФ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 2 августа, сотрудники ФСБ задержали в Норильске сторонника националистов с Украины, который призывал к совершению теракта на День Победы. В Следственном комитете РФ возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.