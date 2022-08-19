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Две женщины пострадали от файеров на концерте «Дельфина» в Петербурге

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Фото: скриншот видео
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В Санкт-Петербурге две женщины пострадали от зажженных файер-факелов во время концерта группы «Дельфин». По данным «Известий», инцидент произошел вечером 18 августа.

Концерт проходил в клубе Roof Place на Кожевенной Линии. Во время выступления исполнителя несколько зрителей зажгли файеры, искры от которых попали в лицо двум находящимся рядом женщинам.

Пострадавших доставили в травмпункт, где врачи диагностировали у одной из женщин травму роговицы, а у второй — химический ожог глаза легкой степени.

Нарушителей правил безопасности из зала вывела охрана клуба, после чего они покинули место происшествия.

В июне сообщалось, что пять человек, в том числе ребенок, получили ожоги во время файер-шоу в селе Каширское Воронежской области. Инцидент произошел на праздновании Дня района. Во время выступления в зрителей отлетела горящая веревка, а также в людей якобы случайно выстрелили пламенем из огнемета.

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