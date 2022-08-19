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Огромную свинью у МКАД отловили с помощью большого количества еды и одеяла

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Фото: t.me/moscowtoplive
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На проезжей части Дмитровского шоссе возле МКАД на северо-востоке Москвы удалось отловить огромную свинью посредством большого количества еды и одеяла. Представитель экстренных служб столицы 19 августа рассказал, что это стало эффективной приманкой.

«Отловили свинью довольно быстро — насыпали ей много еды и затем накрыли одеялом», — сообщил источник в беседе с «РИА Новости».

Гулявшую по столичной дороге огромную свинью отловили накануне. В настоящий момент неизвестно, куда спасатели отвезли животное.

27 июня автомобиль сбил лося на лесной дороге в Рамешковском районе Тверской области. 21-летний водитель Lada не сумел избежать столкновения с животным, которое вышло на лесную дорогу прямо перед машиной. В результате молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Состояние лося неизвестно.

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