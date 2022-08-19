Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии

Серые кенгуру заполонили улицы австралийского города Маарум и атаковали его жителей. Об этом 19 августа пишет Daily Mail.

Животные, чей вес может достигать 66 кг, а рост полутора метров, массово мигрировали на территорию населенного пункта, в котором проживает около 220 человек. Отмечается, что кенгуру ведут себя агрессивно и нападают на людей, нанося им травмы.

Жители вынуждены вооружаться подручными средствами, когда им приходится выходить на улицу.

Местные власти рекомендовали гражданам держаться подальше от кенгуру и отходить, если животное начинает приближаться. Предполагается, что нашествие спровоцировано подкормкой самими же жителями города.

11 августа посольство России в Австралии сообщило о попытке кенгуру проникнуть на территорию дипмиссии. Животное дважды пыталось пробиться сквозь прутья металлических ворот, но не пролезло и отказалось от своей затеи.

Ранее, 25 июня, в Сети появилось видео, на котором хозяин паба в Австралии прогоняет крокодила сковородкой, чтобы тот не напал на посетителей. После этого крокодил ретировался к реке.