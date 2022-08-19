Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Мир
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Экономика
Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ
Происшествия
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике

Отравившиеся в лагере Владивостока дети находятся в удовлетворительном состоянии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние детей, госпитализированных после массового отравления в лагере «Юнга» во Владивостоке, удовлетворительное. Об этом заявила 19 августа инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.

Лагерное брожение: где сбой в системе детской безопасности
На территорию базы отдыха несовершеннолетних под Ульяновском проник посторонний и устроил дебош

«Состояние (всех госпитализированных детей. — Ред.) удовлетворительное», — сказала Скоробогатова «РИА Новости».

Ранее 19 августа в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю заявили о том, что в ходе эпидемиологического расследования в лагере «Юнга» выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе касающиеся неправильного хранения продуктов.

На данный момент зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, 18 из которых среди детей и один среди взрослых. У нескольких человек диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений, добавили в ведомстве.

О массовом отравлении в детском лагере стало известно 18 августа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По словам матери одного из пострадавших, дети жаловались на высокую температуру и боль.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022