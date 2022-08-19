Отравившиеся в лагере Владивостока дети находятся в удовлетворительном состоянии

Состояние детей, госпитализированных после массового отравления в лагере «Юнга» во Владивостоке, удовлетворительное. Об этом заявила 19 августа инспектор контрольно-следственного отдела СУСК РФ по региону Лаура Скоробогатова.

«Состояние (всех госпитализированных детей. — Ред.) удовлетворительное», — сказала Скоробогатова «РИА Новости».

Ранее 19 августа в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю заявили о том, что в ходе эпидемиологического расследования в лагере «Юнга» выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе касающиеся неправильного хранения продуктов.

На данный момент зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции, 18 из которых среди детей и один среди взрослых. У нескольких человек диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не вызывает опасений, добавили в ведомстве.

О массовом отравлении в детском лагере стало известно 18 августа.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту отравления по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По словам матери одного из пострадавших, дети жаловались на высокую температуру и боль.