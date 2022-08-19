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Полторы месячной нормы осадков выпало за день в Волгоградской области

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На Волгоградскую область обрушились ливни. За сутки в регионе выпало 16 мм осадков. Это на 45% больше месячной нормы для августа, подсчитали в Волгоградском ЦГМС.

В четверг, 18 августа, в Волгограде из-за сильного дождя на дорогах произошло множество аварий, город встал в пробках. В части домов фиксировались перебои в подаче электроэнергии.

Как пишет ИА «НовостиВолгограда.ру» сегодня, 19 августа, регион снова окажется во власти циклона. Ожидаются штормовой ветер, грозы и град.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредила, что 19 августа в городе Сочи возможно формирование смерчей над морем. Отмечается, что природное явление ожидается с утра до конца суток.

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