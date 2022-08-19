Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Литвы предложил отозвать выданные россиянам шенгенские визы
Мир
Патрушев заявил о развязывании Западом гибридной войны против России
Мир
Серые кенгуру устроили нашествие на город в Австралии
Мир
В Германии призвали запустить «Северный поток – 2»
Экономика
Афганистан предложил изюм и ископаемые в обмен на нефтепродукты из РФ
Происшествия
В Краснодаре сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Происшествия
Заместитель имама и депутат ранены в результате стрельбы в Дагестане
Мир
Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев
Мир
Американцам спрогнозировали «крах всего» из-за стареющего Джо Байдена
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике

В России числится почти 19 тыс. легковых электромобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По состоянию на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, это всего 0,04% от общего количества легковых машин в РФ. Об этом 19 августа сообщило агентство «Автостат».

Занимательная автоматика: подготовлены требования к беспилотным автомобилям
По каким дорогам поедут машины без водителей и кто ответит за ДТП

По подсчетам специалистов, почти две трети (65,8%) всех электрокаров принадлежит марке Nissan — 12,3 тыс. единиц. На втором месте с большим отставанием от лидера обосновалась американская Tesla (2,4 тыс. шт.), на марку пришлось около 13% от общего числа электрических автомобилей. Третья строчка в России — у бренда Porsche (837 шт.). В топ-5 также вошли Audi (718 шт.) и Mitsubishi (497 шт.).

Эксперты отметили, что на пятерку лидеров суммарно приходится 90% всего электромобильного парка в России.

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь электрокар Nissan Leaf (12,3 тыс. шт.). За ним идет Tesla Model 3 (1 тыс. шт.). Тройку самых востребованных электромобилей замкнул Porsche Taycan (837 шт.). В пятерке лидеров также оказались Audi e-tron (710 шт.) и Tesla Model Y (509 шт.).

Специалисты подсчитали, что примерно каждая седьмая легковая машина на электротяге зарегистрирована в Москве. В столице числится 2,8 тыс. электрокаров.

18 августа в Минпромторге сообщили, что доля электромобилей в России к 2030 году может составить 15% от всего авторынка РФ. Для этого планируется создать в России линейки производств высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж — 65–70% в год.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022