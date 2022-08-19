В России числится почти 19 тыс. легковых электромобилей

По состоянию на 1 июля 2022 года в России было зарегистрировано 18,7 тыс. электромобилей, это всего 0,04% от общего количества легковых машин в РФ. Об этом 19 августа сообщило агентство «Автостат».

По подсчетам специалистов, почти две трети (65,8%) всех электрокаров принадлежит марке Nissan — 12,3 тыс. единиц. На втором месте с большим отставанием от лидера обосновалась американская Tesla (2,4 тыс. шт.), на марку пришлось около 13% от общего числа электрических автомобилей. Третья строчка в России — у бренда Porsche (837 шт.). В топ-5 также вошли Audi (718 шт.) и Mitsubishi (497 шт.).

Эксперты отметили, что на пятерку лидеров суммарно приходится 90% всего электромобильного парка в России.

Что касается модельного рейтинга, то лидирует здесь электрокар Nissan Leaf (12,3 тыс. шт.). За ним идет Tesla Model 3 (1 тыс. шт.). Тройку самых востребованных электромобилей замкнул Porsche Taycan (837 шт.). В пятерке лидеров также оказались Audi e-tron (710 шт.) и Tesla Model Y (509 шт.).

Специалисты подсчитали, что примерно каждая седьмая легковая машина на электротяге зарегистрирована в Москве. В столице числится 2,8 тыс. электрокаров.

18 августа в Минпромторге сообщили, что доля электромобилей в России к 2030 году может составить 15% от всего авторынка РФ. Для этого планируется создать в России линейки производств высоколокализованных электрических автомобилей со значительными темпами роста продаж — 65–70% в год.