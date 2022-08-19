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WADA может наложить санкции на Норвегию из-за несоответствия кодексу

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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На Норвегию могут быть наложены санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) по причине нарушения антидопингового кодекса организации. Телеканал NRK 19 августа сообщает, что в случае введения рестрикций страна не сможет проводить Олимпийские игры и другие чемпионаты, а также отправлять национальные команды.

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Суть дела — в толковании закона WADA о невозможности проверить спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет на допинг без согласия их родителей. За последние пару лет ни один подросток не прошел тестирование без предупреждения. Это является нарушением обязательств по международному антидопинговому кодексу со стороны Норвегии, говорится в материале.

Лишение возможности проводить у себя чемпионаты станет одной из первых вероятных рестрикций.

«Это может иметь очень серьезные последствия для ADNO (антидопинговой службы Норвегии. — Ред.) и норвежского спорта, включая потерю возможности проводить международные спортивные соревнования в Норвегии», — заявил генсек норвежской спортивной конфедерации Нильс Аас.

14 августа канадский юрист и глава комиссии WADA по расследованию допинг-скандала на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен указал на то, что с россиянами обращаются несправедливо и они должны быть допущены до международных соревнований.

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