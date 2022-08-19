Устроивший стрельбу житель Дагестана явился в полицию с повинной

Житель дагестанского села Алмак, который устроил стрельбу, в результате которой пострадали четверо его односельчан, явился в полицию с повинной. Об этом 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на главу села Мухудина Салаева.

«Да, он пришел с повинной. Сейчас с ним работают сотрудники полиции», — цитирует агентство Салаева.

Ранее в этот день сообщалось, что в селе Алмак Казбековского района Дагестана произошла стрельба, во время которой были ранены четыре человека. Среди пострадавших один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Уточнялось, что бывший сотрудник полиции находится в реанимации.

21 июля в городе Дербент в Дагестане произошла массовая драка с участием подростков. В ходе нее ножевые ранения получили три человека, один из них позднее скончался. Один из виновников смерти был задержан на месте.

23 мая также в Дербенте произошла перестрелка между двумя мужчинами. Как сообщил «Известиям» сотрудник местной администрации, в конфликте участвовал один из депутатов городского собрания. Никто не пострадал.