В Минтрансе заявили о восстановлении спроса на авиаперевозки в РФ

Несмотря на санкции и снижение объема международных перевозок, общий спрос на авиаперевозки в России восстанавливается. Об этом сообщили 19 августа в пресс-службе Минтранса РФ.

Там отметили, что в период с января по июль текущего года российские авиакомпании перевезли более 51 млн пассажиров по внутренним и международным маршрутам. Это составляет почти 90% от аналогичного периода прошлого года, отметили в министерстве.

В Минтрансе также указали на низкую среднюю стоимость авиабилетов по России благодаря программе субсидирования.

«Субсидирование отечественных авиакомпаний для возмещения операционных расходов на перевозки по внутренним линиям дало ощутимый положительный результат. В частности, отмечено снижение тарифов на авиабилеты и повышение спроса на перевозки», — отметили в министерстве.

1 августа сообщалось, что Росавиация перевела авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержи, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей. Это касается внутренних перелетов, компенсаций выпадающих доходов по причине отмены международных полетов и помощи аэропортам из-за закрытия полетов в часть южных городов России.

20 июля в Росавиации сообщили, что в июне-июле 2022 года стоимость полетов по России сохраняется на уровне показателей прошлого года.

3 июня стало известно о планах Росавиации оказать господдержку 20 авиакомпаниям для возврата пассажирам стоимости билетов за отмененные рейсы. Речь шла о таких перевозчиках, как «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Azur Air, Nordwind, Pegas Fly, Smartavia, «Азимут», Red Wings, «Ираэро», Royal Flight, «Авиакомпания Алроса», «Якутия», «Авиационная транспортная компания Ямал», Nordstar, «ЮВТ Аэро», «Северсталь» и «Руслайн».

В начале апреля Минтранс сформировал предложения о финансовой поддержке авиаперевозчиков для возврата пассажирам денег за отмененные рейсы. Сроки возврата денег нужно уточнять у конкретной авиакомпании.

Сложности с полетами за границу у российских авиакомпаний возникли на фоне санкций Евросоюза, который закрыл для РФ воздушное пространство. Росавиация, в свою очередь, также ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.