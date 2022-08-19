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Процесс ликвидации владельца магазинов «Ермолино» начался в Омске

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В Омске началась ликвидация компании — владельца магазинов «Ермолино». ООО «Иртыш-Торг» подало заявление о ликвидации юридического лица.

ИА «Город55» пишет, что заявление поступило в прошлый вторник, 12 августа. Предварительная дата ликвидации юрлица — август 2023 года. По данным ЕГРЮЛ, заявление о ликвидации подал Алексей Соловцов. С 2017 года он значится гендиректором компании.

Компания управляет несколькими десятками магазинов «Ермолино». В них продают молочную продукцию, полуфабрикаты, колбасные изделия и сладости. Пока неизвестно, что будет с точками продаж бренда ТМ «Ермолино». Сейчас в Омске насчитывается 80 магазинов компании, и все они действующие.

За 2021 год выручка «Иртыш-Торг» превысила 2,7 млрд рублей. Учредитель компании Илья Александров начал ликвидацию еще нескольких предприятий — «Агидель-торг», «Красноярск-торг», «Ростов-торг» и «Южурал-торг», отмечает ИА «ОМСКРЕГИОН».

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