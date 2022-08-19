«Трассу смерти» в ЯНАО отремонтируют за 0,5 млрд рублей

Стала известна компания, которая займется реконструкцией участка трассы Сургут – Салехард. Победителем в закупке управление государственных закупок Тюменской области выбрало АО «Ханты-Мансийскдорстрой».

ИА «Ура.ру» пишет, что заявка была единственной, ее признали соответствующей всем требованиям. Начальная цена контракта составила 519 млн рублей.

Приводить в порядок будут участок граница ЯНАО – Губкинский. Агентство напоминает, что ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов говорил о том, что дорога находится в плохом состоянии. Власти ЯНАО опубликовали тендер на содержание трассы почти за 200 млн рублей.

В апреле сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе в этом году планируют отремонтировать три моста, расположенных на трассе Сургут – Салехард. Все три переправы находятся на отрезке Пуровск – Коротчаево. Их ремонт входит в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».