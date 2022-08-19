Поветкин посоветовал Гассиеву продолжать карьеру без перезапуска

Российский супертяжеловес Александр Поветкин считает, что боксеру Мурату Гассиеву не нужно перезапускать карьеру, следует просто идти дальше. Таким мнением он поделился с «Известиями» 19 августа.

«Гассиев — отличный боксер. То, что у него травма была, — ничего страшного. Я думаю, он восстановится и будет проводить также интересные и красочные бои. И я думаю, он немало еще побед одержит», — отметил Поветкин.

Боксер добавил, что в случае реванша Гассиева с украинским боксером Александром Усиком исход поединка может быть иным, чем в первый раз, когда победу одержал Усик. По словам Поветкина, россиянин провел работу над ошибками и уже не допустит невыгодного для себя хода боя.

18 августа депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил об огромном потенциале Гассиева в супертяжелом весе. Он также напомнил россиянину, чтобы он был внимательнее с хитрыми соперниками.

В тот же день российский боксер Денис Лебедев сообщил, что уверен в победе тяжеловеса Гассиева в поединке против американца Карлоуса Уэлча. По словам Лебедева, Гассиеву нужно забыть про все хлопоты и заботы, которые у него были, и нацелиться только на бокс.

15 августа российский боец смешанных единоборств MMA Александр Емельяненко назвал Гассиева фаворитом в поединке с американцем. Емельяненко отметил хорошие бойцовские качества Гассиева и пожелал ему победы.

Трансляцию поединка Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча покажет РЕН ТВ 26 августа. Бой пройдет в Сербии в рамках турнира «Битва у крепости Калемегдан».

В тот же день зрителей телеканала ждет прямое включение из Екатеринбурга, где состоится турнир RCC 12. Главным поединком этого вечера станет бой Александра Шлеменко против сербского бойца Александра Илича по прозвищу Джокер.