Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования гибели ребенка под Новосибирском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования обстоятельств гибели воспитанницы детского сада в Новосибирской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства 19 августа.

«Председатель СК России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области Зарипову В.Б. (Виталию Борисовичу. — Ред.) представить подробный доклад об обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.

Накануне на территории детского сада во время прогулки малолетняя воспитанница, оставшись без присмотра педагога, упала с детского двухколесного самоката и ударилась головой об асфальт. Вследствие этого ребенок погиб.

Региональный СК РФ возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

17 августа на территории СНТ «Авиатор-3» в Оренбурге семилетний мальчик получил травмы при взрыве самогонного аппарата и скончался в больнице.