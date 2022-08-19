Боксер Поветкин дал Шлеменко совет перед боем с Иличем

Российский боксер Александр Поветкин посоветовал бойцу ММА Александру Шлеменко не расслабляться в бою против серба Александра Илича по прозвищу Джокер.

«Расслабляться нельзя, потому что одно расслабление и все, только один удар и все. Знаете, как говорится в боксе: никогда не смотри в сторону, пропустишь самое интересное», — заключил Поветкин.

Боксер добавил, что болеть будет именно за российского бойца.

«Я знаком с ним, все о нем знаю, классный спортсмен, классный боец и классный человек, который занимается детьми, который распространяет здоровый образ жизни. Я считаю, хороший парень», — подчеркнул спортсмен.

18 августа бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев также поддержал Шлеменко перед его поединком с сербом. По мнению боксера, вся страна будет болеть за Шлеменко, а сам Лебедев поддержит российского бойца во всех начинаниях.

Днем ранее российский боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев в беседе с «Известиями» высоко оценил шансы россиянина Шлеменко в поединке против Илича. Он отметил, что на стороне бойца будет опыт и уральский характер, поэтому Иличу «придется откровенно тяжело».

Бойцы сразятся 26 августа на турнире RCC 12 в Екатеринбурге. Поединок в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» можно будет увидеть в прямом эфире телеканала.

В этот же день зрители РЕН ТВ увидят прямое включение из сербского Белграда, где состоится еще один крупный турнир — «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком вечера станет бой российского тяжеловеса, действующего чемпиона по версии WBA Asia в тяжелом весе Мурата Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.