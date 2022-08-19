Один человек погиб при столкновении грузовика и поезда в Калифорнии

Водитель полуприцепа погиб после столкновения с поездом в Калифорнии (США). Об этом сообщает 18 августа YourCentralValley.com

Отмечается, что авария произошла на Сьерра-стрит и Симпсон-стрит в Кингсбурге, недалеко от съезда с шоссе 99, в результате чего грузовик загорелся.

На место происшествия прибыли полиция Кингсбурга и пожарные расчеты. По информации очевидцев, на месте ДТП клубил дым, исходящий из полуприцепа. В результате аварии на несколько часов оказались перекрыты дороги: Страуд и Симпсон, Сьерра и Симпсон, Дрейпер и Симпсон, Сьерра и Марион и Симпсон.

Других подробностей произошедшего не приводится. Проводится расследование всех обстоятельств ДТП.

Ранее, 15 августа, в Чикаго автомобиль сбил группу дерущихся на дороге мужчин, трое из них скончались. Пострадавшие скончались в больнице.