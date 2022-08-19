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Старинную лестницу приведут в порядок в Томске не раньше 2023 года

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Власти Томска рассматривают возможность ремонта лестницы на Октябрьском взвозе, но точную дату начала работ назвать не готовы. Лестницу, которая находится в плачевном состоянии, приведут в порядок в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на 2022–2023 годы». Однако пока даже не сделана проектная документация работ, пишет РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Октябрьский взвоз находится в историческом центре Томска. Это один из подъемов на Воскресенскую гору, которая считается местом основания города. Подпорную стену со стороны Воскресенской церкви и лестницу на противоположной стороне не ремонтировали с начала 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что в Томске театр куклы и актера «Скоморох» ждет капитальный ремонт. На это потратят 405,5 млн рублей. Деньги поступят из федерального бюджета. В региональном бюджете предусмотрено софинансирование в объеме, установленном в соглашении с Минкультуры РФ. Работы начнутся в 2023 году.

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